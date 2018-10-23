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"Було накладно": шахіст-зрадник поскаржився на життя в Україні

4.8тЧитати матеріал російською

Уродженець Сімферополя, заслужений майстер спорту України, гросмейстер Сергій Карякін, який після втечі у Росію став довіреною особою Путіна на минулих президентських виборах, звинуватив Україну в тому, що свого часу не зміг гідно суперничати з норвезьким шахістом Магнусом Карлсеном.

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Тому я продовжував працювати і весь час прагнув обійти Магнуса. Але у мене була важка ситуація, тому що я проживав у Криму, коли він ще був українським, і ніякої підтримки у мене не було. Доводилося запрошувати тренерів за свій рахунок, оплачувати поїздки на турніри. Усе це було накладно. У Магнуса ж були спонсори і у нас були зовсім нерівні умови в цьому плані. Його підтримку не можна було порівнювати з моєю", — процитував безглузді виправдання Карякіна телеканал Матч ТВ.

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Карякін брав участь у матчі за звання чемпіона світу з шахів проти норвежця Магнуса Карлсена. Дванадцять партій, що проходили з класичним контролем часу, закінчилися із рахунком 6:6; кожен шахіст виграв по одній партії, решта закінчилися нічиїми. На тай-брейку Карякін і Карлсен зіграли чотири партії у швидкі шахи. Карякін зумів звести внічию першу й другу партії, проте в третій і четвертій програв. Таким чином, Карякін не зміг завоювати титул чемпіона світу, який зберіг за собою Магнус Карлсен.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, шахіста Сергія Карякина, який зрадив Україну і став довіреною особою Путіна, поставили на місце в соцмережі.

Читайте всі новини по темі "шахи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
шахи
Особа
Сергій Карякін
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
))) плахому танцору яйца мешают ))))
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