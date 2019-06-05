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"Буде війна": Хабіб висловився про майбутній бій

1.6тЧитати матеріал російською

Дагестанський боєць Хабіб Нурмагомедов зробив грізну заяву про свою участь у майбутньому супертурнірі UFC 242, який відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"В Абу-Дабі буде війна", — прокоментував Хабіб відео, яке анонсує його бій із американцем Дастіном Порьє, підготовлене прес-службою UFC.

It's gonna be a war in #AbuDhabi # ufc242

Допіс, Поширення Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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Нагадаємо, що свій останній бій Хабіб Нурмагомедов (26-0) провів у жовтні 2018 року проти ірландця Конора МакГрегора (21-3) за титул чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіона (UFC) в легкій вазі. Поєдинок у Лас-Вегасі завершився перемогою росіянина в четвертому раунді задушливим прийомом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер Флойд Мейвезер вважається явним фаворитом у потенційному поєдинку проти чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова.

Сторони бійців ведуть активні переговори про організацію бою за правилами боксу. Очікується, що супершоу пройде в Росії навесні наступного року.

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Тема
UFC
Особи
Хабiб НурмагомедовКонор МакГрегор
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