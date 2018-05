Брутальний слем: боєць UFC здобув перемогу рідкісним прийомом

Мексиканський боєць змішаних єдиноборств (UFC) Габріель Бенітес відзначився чудовим прийомом в поєдинку турніру UFC Fight Night, який напередодні пройшов в чилійському Сантьяго.

Мексиканець за 39 секунд впорався з перуанцем Умберто Банденаем і зробив це ефектним і рідкісним прийомом.

Бенітес підняв суперника над кинувся, із зусиллям опустив назад і добив, виконавши так званий слем. За такої перфоманс Габріель отримав від UFC премію в 50 тисяч доларів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Well, Gabriel Benitez's night just opened up 😅. pic.twitter.com/rpAx3E5E5V