Брутальний слем: боєць UFC здобув перемогу рідкісним прийомом

Мексиканський боєць змішаних єдиноборств (UFC) Габріель Бенітес відзначився чудовим прийомом в поєдинку турніру UFC Fight Night, який напередодні пройшов в чилійському Сантьяго.
Мексиканець за 39 секунд впорався з перуанцем Умберто Банденаем і зробив це ефектним і рідкісним прийомом.
Бенітес підняв суперника над кинувся, із зусиллям опустив назад і добив, виконавши так званий слем. За такої перфоманс Габріель отримав від UFC премію в 50 тисяч доларів.
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Well, Gabriel Benitez's night just opened up 😅. pic.twitter.com/rpAx3E5E5V- FOX Sports: UFC (@UFCONFOX) 20 травня 2018 р
Нагадаємо, що недавно боєць UFC ризикнув життям заради перемоги і програв.
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