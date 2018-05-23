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Брутальний слем: боєць UFC здобув перемогу рідкісним прийомом

7.1тЧитати новину російською

Мексиканський боєць змішаних єдиноборств (UFC) Габріель Бенітес відзначився чудовим прийомом в поєдинку турніру UFC Fight Night, який напередодні пройшов в чилійському Сантьяго.

Мексиканець за 39 секунд впорався з перуанцем Умберто Банденаем і зробив це ефектним і рідкісним прийомом.

Бенітес підняв суперника над кинувся, із зусиллям опустив назад і добив, виконавши так званий слем. За такої перфоманс Габріель отримав від UFC премію в 50 тисяч доларів.

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Тема
UFC
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