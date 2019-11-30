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1 грудня • оновлено в 06:14
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Брат Хабіба забив українського бійця ММА

3.6т
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Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Усман Нурмагомедов переміг українця Романа Головінова в поєдинку на турнірі ADW UAE Warriors 9.

Вже на другій хвилині бою 21-річний дагестанець потрапив нашому співвітчизнику в щелепу, після чого почав жорстко добивати, притиснувши до сітки. Суддя зупинив поєдинок і присудив Усману перемогу технічним нокаутом.

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Офіційно: названо суперника та дату наступного бою Хабіба

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Після цього Абубакар отримав максимальне за тривалістю відсторонення від боїв в UFC.

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Автор
Максим Богданов
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Белый господин
Белый господин
Зато в фитнесе победили. Красота спасёт мир епта.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
А где мощно?
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