Брат Хабіба забив українського бійця ММА

Російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Усман Нурмагомедов переміг українця Романа Головінова в поєдинку на турнірі ADW UAE Warriors 9.

Вже на другій хвилині бою 21-річний дагестанець потрапив нашому співвітчизнику в щелепу, після чого почав жорстко добивати, притиснувши до сітки. Суддя зупинив поєдинок і присудив Усману перемогу технічним нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідний брат чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату ( UFC ) Хабіба Нурмагомедова Абубакар програв Давиду Заваде в дебютному бою на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві.

Після цього Абубакар отримав максимальне за тривалістю відсторонення від боїв в UFC.

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