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Божевільний вчинок журналістки на скачках потрапив у прямий ефір

6.3тЧитати новину російською

Британська журналістка Хейлі Мур під час прямого ефіру зі скачок на іподромі Чепстоу в Уельсі зупинила коня.

Тварина скинуло жокея і понеслася в бік телекамер. Дівчина на ходу схопила поводи і змогла зупинити його, трохи проїхавшись по траві.

Мур не отримала ніяких травм і змогла продовжити репортаж.

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"Я досить міцна дівчина, але якщо чесно, це було, швидше за все, нерозумно", - прокоментувала свій вчинок Хейлі, зазначивши, що її брати наїзники, і тому вона знала, що робити.

Ролик з епізодом став справжнім хітом в мережі, зібравши за добу понад 600 000 переглядів.

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Теми
кінні скачкикінний спорт
Місце
Уельс
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