16-річний чемпіон американських шкільних турнірів з вільної боротьби Кенаан Бауер запобіг викрадення трьох дітей на заправці в США.

22-річний зловмисник, як повідомляє KOB4, наздогнав мати трьох дітей в магазині.

Бауер, який в той момент перебував у заправки, побачив бійку і прибіг на допомогу. Підліток зумів затримати підозрюваного і утримувати його до приїзду поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома велосипедистка та тріатлоністка Наталі Бірлі дивом уникла смерті від рук маніяка, який викрав її під час одного з тренувань. Інцидент стався на півдні Австрії в місті Кюмберг.

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