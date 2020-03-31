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31 березня • оновлено в 19:43
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Борець відбив трьох дітей у викрадачів на заправці в США: момент потрапив на відео

6.1т
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16-річний чемпіон американських шкільних турнірів з вільної боротьби Кенаан Бауер запобіг викрадення трьох дітей на заправці в США.

22-річний зловмисник, як повідомляє KOB4, наздогнав мати трьох дітей в магазині.

Бауер, який в той момент перебував у заправки, побачив бійку і прибіг на допомогу. Підліток зумів затримати підозрюваного і утримувати його до приїзду поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома велосипедистка та тріатлоністка Наталі Бірлі дивом уникла смерті від рук маніяка, який викрав її під час одного з тренувань. Інцидент стався на півдні Австрії в місті Кюмберг.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
вільна боротьба
Місце
США
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