Бойкот Росії: в Україні пояснили відмову їхати на відбір чемпіонату світу з пляжного футболу

19 липня в Москві стартує європейський етап кваліфікації на чемпіонат світу 2019-го, де в учасниках значиться й Україна. Але нашої збірної в Росії не буде.

Спочатку російські ЗМІ повідомили, що Асоціація пляжного футболу України нещодавно вирішила не відправляти команду на кваліфікацію. Однак OBOZREVATEL з'ясував, що такий крок був здійснений вищим керівництвом українського футболу в рамках загальної політики українсько-російських відносин.

"Асоціація пляжного футболу України є колективним членом Асоціації футболу України (УАФ, у минулому — ФФУ. — Прим. ред.). Усі права на діяльність збірних із різних видів футболу належать УАФ, тому це конкретно їхнє рішення — делегувати або не делегували команду на ті чи інші змагання. Ми ж виконуємо цю директиву", — в коментарі OBOZREVATEL зазначив віцепрезидент АПФУ Андрій Кунцевич.

Збірна України з пляжного футболу facebook.com/Асоціація-пляжного-футболу-України-Beachsoccer-Association-of-Ukraine

Намір проігнорувати збірною України поїздку в Росію став відомий порівняно нещодавно, що викликало труднощі в організаторів, які вже провели жеребкування турніру й сформували календар.

"Труднощі виникли великою мірою через зайнятість на Європейських іграх-2019 у Мінську. До того ж ми відправляли лист і на ФІФА з УЄФА. Наступний чемпіонат світу Україна пропустить", — сказав Куннцевич.

Європейський відбір на чемпіонат світу 2019-го пройде з 19-го по 27 липня на московських "Лужниках", де Україна повинна була зіграти в групі з Іспанією, Азербайджаном і Латвією. А ЧС-2019 намічений на період із 21 листопада по 1 грудня в Уругваї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про будівництво декількох палаців спорту в різних містах країни.

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