Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов зізнався, що йому довелося відкласти отримання російського паспорта.

Микита Крилов @nikitakrylovufc

"Я по факту не з України зараз і не з Росії. Для мене не проблема буде побитися і з росіянином, і з українцем, це наше ремесло, я до цього ставлюся завжди з добром. Витівка з російським паспортом поки злетіла. В минулому році мені виділили квоту на отримання дозволу на тимчасове проживання. Але через мої постійнi переміщеня вона обнулилася. І з тих пір я не зробив нічого в цьому напрямку", - цитує 28-річного Крилова "СЕ".

В одному з ранніх інтерв'ю уродженець Красного Луча заявляв, що дуже хоче отримати російський паспорт і має величезне бажання виступити під прапором "ЛНР".

17 березня луганський спортсмен, який переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.

Рік тому Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою UFC

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