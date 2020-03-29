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29 березня • оновлено в 18:44
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Боєць UFC з "ЛНР" Микита Крилов, що зрадив Україну, не зміг отримати паспорт Росії

1.9т
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Боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Микита Крилов зізнався, що йому довелося відкласти отримання російського паспорта.

Микита Крилов

Микита Крилов

@nikitakrylovufc

"Я по факту не з України зараз і не з Росії. Для мене не проблема буде побитися і з росіянином, і з українцем, це наше ремесло, я до цього ставлюся завжди з добром. Витівка з російським паспортом поки злетіла. В минулому році мені виділили квоту на отримання дозволу на тимчасове проживання. Але через мої постійнi переміщеня вона обнулилася. І з тих пір я не зробив нічого в цьому напрямку", - цитує 28-річного Крилова "СЕ".

В одному з ранніх інтерв'ю уродженець Красного Луча заявляв, що дуже хоче отримати російський паспорт і має величезне бажання виступити під прапором "ЛНР".

17 березня луганський спортсмен, який переміг американця Джоні Уоккера на турнірі UFC Fight Night 170 в Бразилії, сфотографувався з прапорами України і Росії.

Рік тому Крилову заборонили виходити на поєдинок під пісню "День перемоги" в рамках турніру під егідою UFC

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Микита Крилов
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
К скаленвставателям на---х! =)
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Перемога скоро
Перемога скоро
Pruglo Sergey, так он про это и пишет. Просто пока не получилось. :)
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