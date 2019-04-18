Боєць UFC розповів правду про фото Хабіба з голими чоловіками в джакузі

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Іслам Махачев розповів, що на гучному фото у ванній з Хабібом Нурмагомедовим насправді всі одягнені.

"Я вже не пам'ятаю, коли це було. Всі були там. А зараз уже тисяча змінених версій з'явилася, де ми голі або щось. А там нічого такого насправді, ми всі одягнені. Вiдфотошопили вже, все що хочеш намалювали", – сказав Махачев в інтерв'ю Спорт-Експрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменитий американський боєць змішаних бойових мистецтв (ММА) Нейт Діас висміяв російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова за фото з п'ятьма роздягненими чоловіками в одній ванні.

В кінці лютого користувачі соціальних мереж використовували цю ж фотографію для насмішок над Хабібом. Тоді боєць засудив показ у рідному Дагестані виставу "Полювання на чоловіків". На його думку, постільна сцена в цій постановці класичної італійської п'єси була "брудною".

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