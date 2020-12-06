Боєць UFC переміг рідкісним прийомом за 22 секунди. Відео

Американський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Джош Лiвітт (6-0) на прізвисько Король Мавп добув ефектну перемогу на турнірі UFC Vegas 16 над співвітчизником Меттом Уіманом.

25-річний Лівіт спритно ухилився від перших ударів суперника, а на 22-й секунді бою зміг підняти його і кинути на настил, придавивши горло. Уіман відразу знепритомнів, а суддя присудив Лівіт дострокову перемогу.

Нокаут таким прийомом, який називається слем, став дванадцятим в історії UFC.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні грузин Роман Долідзе (8-0), який шість разів вигравав чемпіонат України WWFC, добув непросту перемогу в UFC над бразильцем Джоном Алланом Арте.