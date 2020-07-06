Боєць UFC коліном у стрибку оформив найшвидший нокаут в історії: як це було

6 липня 2019 року на UFC 239 в Лас-Вегасі американський боєць змішаних єдиноборств Хорхе Масвідаль оформив найшвидший нокаут в історії промоушена.

Його поєдинок проти Бена Аскрена тривав всього п'ять секунд і закінчився після того, як Масвідаль розігнався і вразив свого суперника вбивчим ударом коліном у голову в стрибку.

До цього найшвидший нокаут в історії промоушена був зафіксований на UFC Fight Night 3, коли Дуейн Людвіг за шість секунд нокаутував Джонатана Гулета. Спочатку вважалося, що бій тривав 11 секунд, але глава організації Дейна Уайт через п'ять років підтвердив, що саме поєдинок Людвіга і Гулета був найкоротшим в історії UFC на той момент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, непереможний боєць ММА Луїс Коске за 18 секунд виграв бій божевільним нокаутом.