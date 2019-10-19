Боєць UFC "гарматою" в щелепу брутально нокаутував суперника за 15 секунд до гонгу - Відеофакт

Американський боєць-легковаговик Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Майк Девіс (7-2) добув яскраву перемогу над співвітчизником Томасом Гіффорд (17-8-2).

На турнірі UFC Fight Night 161 в Тампі (США) Майк підловив суперника за 15 секунд до фінального гонгу найпотужнішим ударом з лівої руки точно в щелепу. Девіс, пропустивши таку "гармату", довго приходив до тями після нокауту.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць UFC Стівен Петерсон нокаутував суперника вкрай рідкісним ударом бекфіст (удар правою рукою, що розкручується ).

Епізод стався на турнірі UFC Fight Night 159 в бою проти мексиканця Мартіна Браво.

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