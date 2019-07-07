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Боєць UFC фантастичним ударом зробив найшвидший нокаут в історії

17.2тЧитати матеріал російською

Американський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Хорхе Масвідаль встановив неймовірне досягнення на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 239 в Лас-Вегасі.

Масвідалом - АСКРО

Масвідалом - АСКРО

ММА

Масвідалом переміг співвітчизника Бена АСКРО за п'ять секунд, завдавши вбивчий удар коліном в голову в стрибку. Це найшвидший нокаут за всю історію UFC.

"Він ніс усяку дичину перед боєм і я хотів показати йому, що іноді за це бувають плачевні наслідки. І є жорсткі виродки, яких краще не виводити з себе. Якщо б він не дозволяв собі стільки говорити я б виніс його в другому раунді, але все одно я такий щасливий. Я йду за чемпіонським поясом", - заявив після перемоги Масвідаль.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам в сповільненому повторі подивитися, як це було.

Раніше найшвидший нокаут у важкій вазі зробив американець Дон Фрай, який переміг Томаса Раміреса на турнірі UFC 8 в 1996 році за вісім секунд.

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Нагадаємо, що раніше боєць змішаного стилю (MMA) Джаірзіньо Розенструік здобув перемогу нокаутом за 9 секунд над американцем Алленом Кроудер на турнірі UFC.

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Теми
UFCMMA
Місце
США
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