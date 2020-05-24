Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі білорус Андрій Орловський застосував на вулицях США вогнемет для боротьби з коронавірусом.

Орловський назвав вогнемет відмінним пристроєм для збереження соціального дистанціювання.

"Якщо кохана дружина купить цю іграшку, тоді я зможу підсмажити COVID-19", - підписав ролик спортсмен.

Білоруський боєць разом з родиною перебуває в США. Свій останній бій він провів 14 травня на турнірі UFC Fight Night 171, перемігши бразильця Філіпе Лінса одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім ефектно нокаутував американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.

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