Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у важкій вазі білорус Андрій Орловський застосував на вулицях США вогнемет для боротьби з коронавірусом.
Орловський назвав вогнемет відмінним пристроєм для збереження соціального дистанціювання.
"Якщо кохана дружина купить цю іграшку, тоді я зможу підсмажити COVID-19", - підписав ролик спортсмен.
@americantopteam I am ready to burn # covid19))) Sorry guys for my friend Ace, for he's hysterical 😂 laugh ...)) and I know what I'm going to ask #mybeautifulwife @milana_arlovskaya to buy me for her #birthday )))) BTW it's great device to keep #socialdistancing Якщо # любімаяжена купить цю іграшку, тоді я зможу підсмажити # ковід19 ....))) #AndreiArlovski #OriginalPitBull #OG #mma #ufc # АндрейОрловскій # АндрейПітбульОрловскій
Білоруський боєць разом з родиною перебуває в США. Свій останній бій він провів 14 травня на турнірі UFC Fight Night 171, перемігши бразильця Філіпе Лінса одноголосним рішенням суддів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нідерландський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Алістар Оверім ефектно нокаутував американця Уолта Харріса в головному бою турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Fight Night 172.
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