Боєць переміг рекордним нокаутом на третій секунді бою. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,6 т.
Улісес Діас

Пуерториканський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Улісес Діас встановив рекорд промоушена кулачних боїв Bare Knuckle Fighting Championship, перемігши з найшвидшим нокаутом в історії організації.

Поєдинок проти американця Донелея Бенедетто на турнірі Bare Knuckle FC 14, який пройшов в Майамі (Флорида, США), завершився на третій секунді першого раунду.

Відразу після старту бою Діас кинувся в атаку, завдавши супернику два удари. Від лівого бокового Бенедетто встиг ухилитися, а правий прилетів йому чітко в щелепу, відправивши без почуттів на канвас октагону.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні тайський кікбоксер Капітан Петчуіндін встановив рекорд турніру One Championship: The New Breed III, нокаутувавши суперника за шість секунд.

MMA