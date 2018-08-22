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Боєць ММА засунув дриль у штани і випадково просвердлив мошонку - фотофакт

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Боєць UFC, який виступає в напівлегкій вазі, Брюс Мітчелл (10-0) через неакуратне поводження з інструментом отримав травму статевих органів. Коли спортсмен намагався зробити ремонт будинку, дриль розірвала йому мошонку.

"Сьогодні я хотів сходити на тренування, але, розірвав свою мошонку. Зараз мене зашивають. Я тягнув дошку, високо піднявши її над головою, а дриль заткнув за пояс штанів. Я вже хотів поставити дошку на потрібне місце, як раптом свердло дрилі запрацювало, віткнувшись мені прямо між яєць. Мою мошонку розірвало свердлом рівно навпіл", - описав ситуацію Брюс у себе в Instagram.

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this is from rippin my nutsack n half earlier today . ima bleach em and keep wearin em. my weiner survived n my nuts are wounded they will live to fite another day

Публікація від Bryce Mitchell (@brycemitchell_)

Мітчелл вибачився, що не розмістив фото постраждалої ділянки тіла.

"Як ви розумієте, фото травмованої ділянки мого тіла я прикріпити не можу. Чекаю, коли яйця заростуть шкірою, і я зможу повернутися до тренувань. Думаю, різкий високий хайкік - якраз те, що потрібно зараз моїм яйцям. Чорт, коли якомусь моєму майбутньому супернику потрібна буде хороша тема для трештока, нехай просто розкопає цю історію", - написав Брюс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на турнірі зі змішаних єдиноборств суддя хвилину дивився, як помирає боєць.

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же кретин!
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