Боєць MMA в Росії напоїв та зґвалтував 13-річну дівчинку

Колпинский районний суд Санкт-Петербурга виніс рішення у справі бійця змішаних єдиноборств (ММА) з Таджикистану Салімджона Ширинова.

Слідство припускає, що 4 грудня нинішнього року Ширінов в квартирі одного з будинків селища Металлострой згвалтував неповнолітню дівчину 2006 року народження.

Салімджон Ширінов

Спортсмен скористався "несвідомим станом неповнолітньої потерпілої"; ймовірно, він попередньо накачав її алкоголем. Як повідомляє Sport24, дівчина була знайома з Ширіновим: 4 грудня вона посварилася з матір'ю і пішла до нього ночувати. Через кілька днів мати дізналася, що її дочку згвалтували.

Ширінов встиг втекти, зараз його місцезнаходження невідоме. Суд заочно засудив його до взяття під варту і оголосив в міжнародний розшук. Ширінову загрожує тюремне ув'язнення терміном від 12 до 20 років. Насамперед потенційного злочинця планують шукати на його батьківщині – в Таджикистані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, три футболіста з Іспанії засуджені до 38 років в'язниці за згвалтування 15-річної дівчинки в своїх апартаментах.

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