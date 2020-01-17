Боєць ММА увігнав суперника головою в підлогу, залишивши без свідомості

Любительський бій в змішаних єдиноборствах в рамках івенту SSP Fight NIght 46 в Каліфорнії закінчився жорстоким нокаутом вже на 18-й секунді.

В октагоні зустрілися два американських любителя Емон Бейкер і Річард Трей, які влаштували один з найбільш видовищних боїв місяця.

Обидва суперники з перших секунд пішли в атаку, а потім Бейкер взяв суперника за пояс і, перевернувши в повітрі, перекинув його головою вниз на настил октагону. Рефері тут же дав сигнал про зупинку поєдинку.

За інформацією MMAjunkie, Річард Трей після такого жорсткого нокауту знепритомнів. Його тут же відвезли в лікарню на обстеження. За словами тренера переможця Чеда Джорджа, здоров'ю Річарда вже ніщо не загрожує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць MMA відбив атаку суперника і відправив його в страшний нокаут.

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