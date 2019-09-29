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29 вересня • оновлено в 14:04
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Боєць MMA убивчим нокаутом повторив історичний рекорд - опубліковано відео

1.1т Читати матеріал російською

Американський боєць змішаних єдиноборств Ей Джей МакКі став автором другого найшвидшого нокауту в історії Bellator.

Це досягнення було оформлено на турнірі Bellator 228 в поєдинку проти співвітчизника російського походження Георгія Караханяна.

Боєць MMA убивчим нокаутом повторив історичний рекорд - опубліковано відео

МакКі в першому раунді активно пішов у атаку після гонга. Після захисту Караханяна він потрапив лівим хуком і повалив суперника. Потім Ей Джей пішов на добивання, подолав опір ніг Георгія і обсипав ударами американця російського походження.

У жовтні 2018-го Майку Кімбел для перемоги над Алексом Поттсом знадобилось всього шість секунд. Такий же результат показав Ектор Ломбард в поєдинку з Джеєм Сілвою в 2010-му.

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Знаменитий російський боєць переміг потужним нокаутом в Bellator

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 вересня британський боєць змішаного стилю (MMA) Ріккі Уайатт здобув фантастичну перемогу над Янніком Мезеповсом на турнірі RAGED. Бій тривав лише три секунди, що стало рекордом промоушена.

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Тема
Bellator
Місце
США
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