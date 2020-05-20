Боєць-любитель з MMA ефектно вирубив майстра бойових мистецтв

49-річний боєць-любитель Ван Цінмін, який б'ється в змішаному стилі, відправив у глухий нокаут 69-річного майстра тайцзицюань Ма Баого.

Як повідомляє видання SCMP, ветеран бойових мистецтв вже кілька років робить гучні заяви про свою силу. Він викликав на бій 30-річну чемпіонку UFC Вейлі Чжан. Багато експертів у сфері змішаних єдиноборств насміхалися над його вміннями і вважали його аферистом. Пропонуємо вашій увазі відео бою, який починається з 2:05.

Боєць-любитель Ван Цінмін вирубав 69-річного майстра Ма Баого

Ван Цінмін, який раніше працював тренером зі змішаних єдиноборств, двічі відправляв Ма Баого в нокдаун, перш ніж ефектно вирубити свого суперника вже через 30 секунд після початку поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць UFC Майк Перрі не стримався і вирубив незнайомця на вулиці, опублікувавши відео нокауту у себе в Instagram.

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