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18 вересня • оновлено в 13:27
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"Ближчий до смерті": Хабіб зробив сумне зізнання

1.5т Читати матеріал російською

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов зізнався, що не святкує свій день народження.

Боєць в інтерв'ю Першому каналу зазначив, що не розуміє святкувань, так як людина з кожним роком наближається до смерті.

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Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Я не любитель святкувати день народження, чесно. Я не пам'ятаю, щоб я свої майже 31 рік святкував день народження. Це для мене не свято. Не знаю, для когось це може звучати дивно. А що святкувати? Ти кожен рік старієш, чого святкувати щось? Ще на один крок ближчий до смерті, як то кажуть", – цитує Хабіба офіційний сайт російського мовника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на перемогу над Дастіном Пор'є, Нурмагомедов не є кращим бійцем UFC, займаючи в рейтингу лише другий рядок.

Крім того, ЗМІ вперше розкрили особистість дружини Хабіба, яку той ретельно приховує.

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Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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