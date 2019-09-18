"Ближчий до смерті": Хабіб зробив сумне зізнання

Російський чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов зізнався, що не святкує свій день народження.

Боєць в інтерв'ю Першому каналу зазначив, що не розуміє святкувань, так як людина з кожним роком наближається до смерті.

Хабіб Нурмагомедов

"Я не любитель святкувати день народження, чесно. Я не пам'ятаю, щоб я свої майже 31 рік святкував день народження. Це для мене не свято. Не знаю, для когось це може звучати дивно. А що святкувати? Ти кожен рік старієш, чого святкувати щось? Ще на один крок ближчий до смерті, як то кажуть", – цитує Хабіба офіційний сайт російського мовника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на перемогу над Дастіном Пор'є, Нурмагомедов не є кращим бійцем UFC, займаючи в рейтингу лише другий рядок.

Крім того, ЗМІ вперше розкрили особистість дружини Хабіба, яку той ретельно приховує.

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