"Благає": у Хабіба зухвало висловилися про легендарного Мейвезера

У команді російського бійця, чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова заявили, що постійно отримують пропозиції провести бій від американця Флойда Мейвезера.

"Флойд Мейвезер досі випрошує у нас поєдинок. Щотижня на зв'язок виходять люди з питання бою Флойда і Хабіба. Але поки нас не цікавить такий поєдинок", — заявив менеджер росіянина Алі Абдель-Азіз.

Хабіб Нурмагомедов і Флойд Мейвезер Reuters globallookpress.com

Він також повідомив, що зараз увага його підопічного зосереджена на найближчому бою з Дастіном Порьє, який відбудеться 7 вересня.

"Зараз уся увага на Порьє. Потім у черзі стоїть хлопець у дешевих окулярах (Тоні Фергюсон). Вбивць у цій ваговій категорії достатньо. Не виключаю, що спочатку суперником Хабіба буде Сент-П'єр, а потім уже Фергюсон", — цитує Абдель-Азіза TMZ.

Для Хабіба поєдинок із Порьє буде другим захистом чемпіонського пояса. Раніше він захистив титул у бою з Конором МакГрегором.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава UFC зробив заяву про супербій — реванш між Конором і Хабібом.

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