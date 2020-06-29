Більшість жителів Токіо виступили проти проведення Олімпіади в 2021 році (Джерело фото - www.gazeta.ru).

Більше половини жителів Токіо виступили проти проведення перенесеної Олімпіади-2020 влітку 2021 року.

Як повідомляє видання Sowetanlive, опитування, в якому взяли участь 1030 осіб у віці від 18 до 72 років, показало, що 51,7% із них сподіваються на повне скасування або повторне перенесення Ігор, а 46,3% хочуть, щоб ОІ-2020 відбулися влітку 2021 року. Решта не змогли дати відповідь на це запитання.

Дві третини з тих, хто підтримав проведення Олімпіади, вважають, що вона має пройти в спрощеній формі, без глядачів.

Нагадаємо, що тепер старт Олімпійських ігор у Токіо запланований на 23 липня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний японський епідеміолог Кентаро Івата заявив, що ОІ у Токіо, найімовірніше, будуть скасовані через пандемію коронавірусу.