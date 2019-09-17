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17 вересня • оновлено в 16:13
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Більше 2000 учасників Race Nation поборються за відчуття перемоги над собою

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22 вересня 2019 року на території НСК "Олімпійський" пройде один з найвідоміших масових спортивних проектів в країні - забіг з перешкодами Race Nation.

Більше 2000 учасників Race Nation поборються за відчуття перемоги над собою

Понад 2 000 учасників з усієї України та ближнього зарубіжжя, близько 260 команд поборються за відчуття перемоги над собою, своєю лінню і страхами. Організатори сконструювали дистанції на будь-який рівень фізичної підготовки, адже Race Nation – гонка, в якій може взяти участь кожен.

"На учасників чекає нова смуга перешкод та випробувань з несподіваними локаціями на території НСК" Олімпійський ". Глядачі, які поки не зважилися взяти участь, не залишаться байдужими і багатьох це настільки зачепить, що захочеться і самому взяти участь ", - зазначив Юрій Підлісний організатор Race Nation.

Серед учасників: популярні телеведучі та шоумени, відомі бізнесмени і меценати, учасниці національного конкурсу "Міс Україна", а також команди таких брендів, як "Хортиця", "Terrasoft", "Caparol", "Huawei", "Київхліб", "Goodwine "," Укррічфлот "," Soсar "," Saucony "," Eldorado "," ОТП Банк "і багато інших.

Відкриття стартового містечка відбудеться в 7: 30. Вхід для глядачів - вільний, а бажаючі взяти участь, можуть зареєструватися на сайті www.racenation.ua .

Race Nation – це квиток в клуб однодумців, які допомагають один одному позбутися власних страхів і невпевненості, стати краще, сильніше, добрішими. Поруч з тобою буде стільки надихаючих прикладів, що гонка стане для тебе найпотужнішим мотиватором в життя. Правильне оточення з неординарних, по-справжньому крутих особистостей - кращий спосіб змінитися самому. Адже недарма кажуть - нас формує наше оточення.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

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