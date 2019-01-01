Бійця з Дагестану ганебно нокаутували на початку бою: відеофакт

Уродженець Дагестану Абусуп'ян Магомедов, який представляє Німеччину, зганьбився в фінальному поєдинку гран-прі Ліги професійний бійців (PFL) у середній вазі, який пройшов першого січня в Нью-Йорку.

Американець Луїс Тейлор вже на 30-й секунді поєдинку відправив суперника в нокаут.

Магомедов в дебюті бою пропустив потужний удар в обличчя і не зміг піднятися. За перемогу в поєдинку американець отримав один мільйон доларів і пояс чемпіона, повідомляє Sportbox.

Для Магомедова ця поразка стала четвертою в кар'єрі. Всього представник Німеччини провів 24 поєдинки.

Абусуп'ян Магомедов facebook.com/DagFighters

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон UFC у напівважкій ваговій категорії Джон Джонс на турнірі UFC 232, який пройшов в Інглвуді (Каліфорнія, США), переміг Олександра Густафссона і повернув титул.

Головний бій промоушена завершився в третьому раунді, коли Джонсу вдалося відразу виконати тейкдаун (перевести бій зі стійки в партер), зайти за спину і нанести кілька ударів в голову, від яких Густафссон не зміг захиститися.