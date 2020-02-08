Бійці UFC влаштували шоу на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм

Непереможний чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я (18-0) та його суперник у чемпіонському бою Йоель Ромеро (13-4) перетворили дуель поглядів на танцювальні змагання.
Як повідомляє агентство EssentiallySports, після прес-конференції бійці розпочали дуель поглядів, під час якої Адесан'я неочікувано почав підтанцьовувати, а його суперник без роздумів його підтримав.
Танцювальний баттл на дуелі поглядів Адесаньі і Ромеро
Step Up: UFC 248 🤣 @stylebender kicked it off, but @yoelromeromma finished it pic.twitter.com/CMw1E7YOiU- ESPN MMA (@espnmma) February 7, 2020
Варто відзначити, що бій Адесан'ї проти Ромеро не мав був відбутися, адже новозеландський боєць повинен був проводити захист титулу в поєдинку проти бразильця Пауло Кости (13-0), але той отримав травму.
Чемпіонський поєдинок між Адесан'єю та Ромеро в рамках турніру UFC 248 відбудеться 8 березня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні, 8 лютого, в американському Х'юстоні прйде турнір UFC 247, в рамках якого відбудеться два чемпіонських бої. Пряма трансляція поєдинків почнеться у неділю, 9 лютого, о 5:00 за київським часом.
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