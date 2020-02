Бійці UFC влаштували шоу на дуелі поглядів перед чемпіонським боєм

Непереможний чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я (18-0) та його суперник у чемпіонському бою Йоель Ромеро (13-4) перетворили дуель поглядів на танцювальні змагання.

Як повідомляє агентство EssentiallySports, після прес-конференції бійці розпочали дуель поглядів, під час якої Адесан'я неочікувано почав підтанцьовувати, а його суперник без роздумів його підтримав.

Step Up: UFC 248 🤣 @stylebender kicked it off, but @yoelromeromma finished it pic.twitter.com/CMw1E7YOiU