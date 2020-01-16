Бій ММА завершився страшним нокаутом: спортивні підсумки 15-січня

Американський боєць ММА Еммануел Келхоун відправив у жахливий нокаут свого опонента, а російський канал РЕН ТВ потрапив у скандал з анонсом бою Конора МакГрегора.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 15 січня.
Крім того, воротар збірної України з футболу Андрій Лунін перейшов в нову команду. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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