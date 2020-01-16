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16 січня • оновлено в 09:43
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Бій ММА завершився страшним нокаутом: спортивні підсумки 15-січня

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Американський боєць ММА Еммануел Келхоун відправив у жахливий нокаут свого опонента, а російський канал РЕН ТВ потрапив у скандал з анонсом бою Конора МакГрегора.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 15 січня.

Крім того, воротар збірної України з футболу Андрій Лунін перейшов в нову команду. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "МакГрегор – Серроне" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
МакГрегор – Серроне MMA
Особи
Андрiй Лунiн Артем Бесєдін Конор МакГрегор
Тег
ФК Динамо Київ
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