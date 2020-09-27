Бігун віддав свою медаль супернику, що заблукав на фініші. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
2,1 т.
Дієго Ментріда

Іспанська тріатлоніст Дієго Ментріда віддав свою бронзову медаль супернику, який перед самим фінішем легкоатлетичного етапу повернув не в той бік, заблукавши на маршруті.

На останніх метрах дистанції Ментріда біг четвертим за британським спортсменом Джеймсом Тiглем.

У заключному повороті Джеймс помилився в повороті. Ментріда, який вже встиг обігнати британця, зупинився, почекав поки той підбіжить, а потім пропустив його.

"Коли я побачив, що він збився зі шляху, я просто зупинився. Джеймс заслужив цю нагороду", – сказав на пресконференції Ментріда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15-кілометровий забіг у популярній гонці Сан-Сильвестр в бразильському Сан-Паулу завершився справжньою драмою. Бiгун втратив перемогу за метр до фінішу і не став рекордсменом.