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19 листопада • оновлено в 16:02
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Без Євро-2020 і Олімпіади: Росія на межі повного фіаско у допінговому скандалі

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Росії загрожує заборона на участь у великих спортивних заходах, таких як Олімпійські ігри-2020 і Євро-2020 з футболу, у зв'язку із виявленими невідповідностями в даних про допінг.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Без Євро-2020 і Олімпіади: Росія на межі повного фіаско у допінговому скандалі

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) збереться 9 грудня для визначення можливих санкцій всьому російському спорту. У тому випадку, якщо Виконком погодиться з рекомендаціями комітету відповідності щодо статусу Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), справа, ймовірно, буде передана до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS).

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Якщо CAS, зі свого боку, визнає Росію винною у систематичних допінгових порушеннях, спортсменам РФ повністю заборонять брати участь у таких заходах, як літня Олімпіада-2020, Паралімпійські ігри у Токіо, а також фінальний турнір Євро-2020 з футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава РУСАДА визнав факт підміни кількох допінгпроб російських спортсменів, аналіз яких проводить експертна група WADA. Скандал загрожує Росії пропуском літньої Олімпіади-2020 на Токіо і зимових Ігор 2022 року у Пекіні.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Теми
Олімпіади-2020 Євро-2020
Місце
Росія
Тег
WADA
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Кор Павел
Кор Павел
Опять мельдонии, нашатырный спирт, витамин С, капли валерьянки задолбали
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фил филька
фил филька
как достали наши чиновники! в натуре пусть наши спортсмены годик пропустят а этих чиновников за это посадят или отстранят пожизненно.
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