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"Берізка в д*пi": збочений талісман збірної Росії викликав істерику в мережі

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Талісман збірної Росії на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходять в Мінську, викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Вболівальник на відео зняв різнобарвне створення, яке нагадує кота. Користувачі звернули увагу на задню частину тварини.

"Наркомани колобку в дупу з берези чопік вставили. Живодери", - пишуть користувачі.

"Берізка в д*пi": збочений талісман збірної Росії викликав істерику в мережі
"Берізка в д*пi": збочений талісман збірної Росії викликав істерику в мережі
"Берізка в д*пi": збочений талісман збірної Росії викликав істерику в мережі
"Берізка в д*пi": збочений талісман збірної Росії викликав істерику в мережі
Новини
"Кот-кокос і миша-гашиш": нові талісмани збірної Росії стали посміховиськом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що талісман чемпіонату світу з футболу, який в 2018 пройшов у Росії, став об'єктом насмішок серед користувачів інтернету. Вовк на ім'я "Забівака" в результаті онлайн-голосування в ефірі програми "Вечірній Ургант" випередив кота і тигра.

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Тема
Європейські ігри 2019
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hunt andres
hunt andres
В укросетях эта истерика постоянна. Чтоеще остается великой "нации" , когда весьмир от них отвернулся:-)
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да. Сеть она такая. То у неё символ сборной РФ истерику вызывает, то она заходится от хохота, сравнивая укроинский флаг с обоссаной тряпкой. То еще чего...
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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, вы всем только в ж*пу заглядываете ...
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