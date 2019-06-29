Талісман збірної Росії на II Європейських іграх, які з 21 по 30 червня проходять в Мінську, викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Вболівальник на відео зняв різнобарвне створення, яке нагадує кота. Користувачі звернули увагу на задню частину тварини.

У ебанаріі без змін pic.twitter.com/yFVoMdfmXJ - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 28 червня 2019 р

"Наркомани колобку в дупу з берези чопік вставили. Живодери", - пишуть користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що талісман чемпіонату світу з футболу, який в 2018 пройшов у Росії, став об'єктом насмішок серед користувачів інтернету. Вовк на ім'я "Забівака" в результаті онлайн-голосування в ефірі програми "Вечірній Ургант" випередив кота і тигра.

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