Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов здобув свою 23-ю перемогу поспіль у професійній кар'єрі.

Черговий успіх прийшов до нашого співвітчизника на турнірі Bellator 239 в американському Такервіллі, де Ярослав одноголосним рішенням суддів пройшов місцевого бійця Еда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

Амосов, якого за відсутність поразок вже прозвали "Український Хабіб", протягом практично всього бою володів ініціативою. Він раз по раз діставав суперника джебом, а також успішно проводив проходи в ноги Рута.

Новини Бразильський боєць ММА назвав Ємельяненка паршивою вівцею

Головною складовою перемоги українця стала робота на ногах. Саме завдяки швидкості Ярослав зумів перебороти опонента і переконати суддів у своїй перевазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць ММА Тимур Нагібін отримав перелом хребта у фіналі турніру в Єкатеринбурзі

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!