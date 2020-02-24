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24 лютого • оновлено в 20:49
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Bellator 239: український боєць ММА здобув 23-ю перемогу поспіль – відео бою

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Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов здобув свою 23-ю перемогу поспіль у професійній кар'єрі.

Черговий успіх прийшов до нашого співвітчизника на турнірі Bellator 239 в американському Такервіллі, де Ярослав одноголосним рішенням суддів пройшов місцевого бійця Еда Рута – 29:28, 29:28, 29:28.

Амосов, якого за відсутність поразок вже прозвали "Український Хабіб", протягом практично всього бою володів ініціативою. Він раз по раз діставав суперника джебом, а також успішно проводив проходи в ноги Рута.

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Головною складовою перемоги українця стала робота на ногах. Саме завдяки швидкості Ярослав зумів перебороти опонента і переконати суддів у своїй перевазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць ММА Тимур Нагібін отримав перелом хребта у фіналі турніру в Єкатеринбурзі

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Bellator MMA
Особа
Ярослав Амосов
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