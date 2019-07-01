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Беленюк з українським прапором запалив в Мінську на Європейських іграх: ефектне відео

1.6тЧитати матеріал російською

Український борець Жан Беленюк, який напередодні виграв "золото" Європейських ігор-2019, влаштував незабутній перфоманс після своєї перемоги у фіналі змагань.

Наш співвітчизник, поборовши Іслама Аббасова з Азербайджану, став кращим у ваговій категорії до 87 кг. Жан захопив глядачів не тільки ефектним кидком суперника, а й запальним гопаком.

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Ну і за традицією))))

Публікація від Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Беленюк за традицією з'явився на килимі з українським прапором і виконав національний танець, довівши публіку до екстазу. Відповідне відео сам спортсмен опублікував на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook і Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна фінішувала в трійці найсильніших на Європейських гра 2019 року в Мінську. Наша команда завоювала 51 нагороду – 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Жан Беленюк
Місце
БілорусьМінськ
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