Беленюк з українським прапором запалив в Мінську на Європейських іграх: ефектне відео

Український борець Жан Беленюк, який напередодні виграв "золото" Європейських ігор-2019, влаштував незабутній перфоманс після своєї перемоги у фіналі змагань.

Наш співвітчизник, поборовши Іслама Аббасова з Азербайджану, став кращим у ваговій категорії до 87 кг. Жан захопив глядачів не тільки ефектним кидком суперника, а й запальним гопаком.

Беленюк за традицією з'явився на килимі з українським прапором і виконав національний танець, довівши публіку до екстазу. Відповідне відео сам спортсмен опублікував на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook і Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна фінішувала в трійці найсильніших на Європейських гра 2019 року в Мінську. Наша команда завоювала 51 нагороду – 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!