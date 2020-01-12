Венесуельський бейсболіст Алекс Ромеро вдарив суперника битою і спровокував масову бійку під час матчу Професійної ліги країни.

Пітчер Ангел Несбітт ледь не зачепив Ромеро м'ячем, через що венесуелець почав бити кетчера Габріеля Ліно, що стояв поруч.

До бійки приєдналися гравці обох команд. За інформацією The Sun, це стало результатом конфлікту, який наростав протягом усього матчу. В результаті шестеро спортсменів були вилучені з поля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворічна дівчинка отримала важку травму голови під час одного з матчів MLB (Головної ліги бейсболу) в США.

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