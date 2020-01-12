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12 січня • оновлено в 12:49
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Бейсболіст вдарив суперника битою, спровокувавши масову бійню

1.4т
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Венесуельський бейсболіст Алекс Ромеро вдарив суперника битою і спровокував масову бійку під час матчу Професійної ліги країни.

Пітчер Ангел Несбітт ледь не зачепив Ромеро м'ячем, через що венесуелець почав бити кетчера Габріеля Ліно, що стояв поруч.

До бійки приєдналися гравці обох команд. За інформацією The Sun, це стало результатом конфлікту, який наростав протягом усього матчу. В результаті шестеро спортсменів були вилучені з поля.

ABSOLUTE MADNESS! 🤬⁣ ⁣⁣ ⁣Alex Romero sparked a huge brawl between every player after attacking a catcher with his bat during a game in Venezuela . Six players were ejected from the game after the brawl came to an end ! 👀

Публікація від Sky Sports (@skysports)

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Автор
Максим Богданов
Тема
бейсбол
Місце
Венесуела
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