"Бажаю щастя": тренер розповів про зґвалтування 15-річної фігуристки

Французький тренер з фігурного катання Жиль Бейер зізнався в інтимному зв'язку зі своєю підопічною Сарою Абітболь - 10-разовою чемпіонкою Франції в парному катанні і бронзовою призеркою ЧС.

Сара Абітболь і Жиль Бейер

"Визнаю, що у нас були інтимні стосунки. Розумію, що в зв'язку з її віком і моїм статусом, ці відносини були неналежними. Це була помилка. Щиро прошу вибачення у Сари і бажаю їй тільки щастя", - цитує AFP Бейєра.

Таку заяву Бейер зробив у відповідь на звинувачення в зґвалтуваннях з боку Абітболь. 30 січня французький L'Equipe опублікував уривок автобіографічної книги Сари. Колишня спортсменка написала про неодноразові зґвалтуваннях в період з 1990 по 1992 рік, коли їй було 15-17 років.

як повідомляв OBOZREVATEL, 2 роки тому чотириразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Сімона Байлс звинуватила колишнього лікаря збірної США Ларрі Нассара у сексуальному насильстві, зізнавшись, що медик-педофіл домагався її в неповнолітньому віці.

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