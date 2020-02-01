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1 лютого • оновлено в 15:27
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"Бажаю щастя": тренер розповів про зґвалтування 15-річної фігуристки

2.1т
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Французький тренер з фігурного катання Жиль Бейер зізнався в інтимному зв'язку зі своєю підопічною Сарою Абітболь - 10-разовою чемпіонкою Франції в парному катанні і бронзовою призеркою ЧС.

Сара Абітболь і Жиль Бейер

Сара Абітболь і Жиль Бейер

"Визнаю, що у нас були інтимні стосунки. Розумію, що в зв'язку з її віком і моїм статусом, ці відносини були неналежними. Це була помилка. Щиро прошу вибачення у Сари і бажаю їй тільки щастя", - цитує AFP Бейєра.

Таку заяву Бейер зробив у відповідь на звинувачення в зґвалтуваннях з боку Абітболь. 30 січня французький L'Equipe опублікував уривок автобіографічної книги Сари. Колишня спортсменка написала про неодноразові зґвалтуваннях в період з 1990 по 1992 рік, коли їй було 15-17 років.

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Автор
Максим Богданов
Тема
фігурне катання
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