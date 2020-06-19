Батько Хабіба вилікувався від коронавірусу

Батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, вилікувався від коронавірусу.

"Хабіб залишив повідомлення, що стан батька поліпшується, він видужує. І потім ще ми спілкувалися з одним спільним знайомим, він сказав, що на коронавірус Абдулманап уже не хворіє. У нього були ускладнення від операції на серці, яку він колись переніс", – цитує слова тренера Хабіба Хав'єра Мендеса Telegram-канал "НТВ".

Нагадаємо, що Абдулманапа було госпіталізовано наприкінці квітня з діагнозом пневмонія. У результаті різкого погіршення стану він був в екстреному порядку доставлений до Москви. Там йому діагностували коронавірус, який дав ускладнення. Знаменитий тренер провів тиждень у комі після інсульту та переніс операцію на серці.

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