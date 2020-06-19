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Батько Хабіба вилікувався від коронавірусу

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Інші види спорту
1,7 т.
Абдулманап Нурмагомедов

Абдулманап Нурмагомедов

Батько російського бійця змішаних єдиноборств Хабіба Нурмагомедова, Абдулманап, вилікувався від коронавірусу.

"Хабіб залишив повідомлення, що стан батька поліпшується, він видужує. І потім ще ми спілкувалися з одним спільним знайомим, він сказав, що на коронавірус Абдулманап уже не хворіє. У нього були ускладнення від операції на серці, яку він колись переніс", – цитує слова тренера Хабіба Хав'єра Мендеса Telegram-канал "НТВ".

Нагадаємо, що Абдулманапа було госпіталізовано наприкінці квітня з діагнозом пневмонія. У результаті різкого погіршення стану він був в екстреному порядку доставлений до Москви. Там йому діагностували коронавірус, який дав ускладнення. Знаменитий тренер провів тиждень у комі після інсульту та переніс операцію на серці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка UFC Конор МакГрегор заявив, що молиться за здоров'я тренера свого принципового суперника.

КоронавірусХабiб Нурмагомедов
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  1. /Спорт
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