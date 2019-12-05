"Антиросійський серіал": прем'єр-міністр РФ знайшов змову в допінговому скандалі

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував допінговий скандал напередодні 9 грудня, коли буде прийнято остаточне рішення щодо санкцій відносно РФ.

"Все, що пов'язано з цим скандалом, нагадує мені нескінченний антиросійський серіал. Прийняли рішення, покарали, відсторонили. Потім десь засвербіло, вирішили ще раз подивитися всі списки, проби, раптом щось не помітили. Піддати тих, хто вже відповідав, подвійній відповідальності, та ще й у ряді випадків поширити відповідальність на спортсменів без урахування їхньої провини", – цитує слова Медведєва агентство Чемпіонат.

Дмитро Медведєв Шахти.SU

Він також визнав, що Росія "грішна", але поскаржився і на те, що інші країни теж не безгрішні, вказавши на політичні мотиви в діях міжнародної спільноти.

"Ми повинні і надалі проводити роботу, спрямовану на боротьбу з допінгом у нашій країні, тому що тут ми грішні. А інші країни що, безгрішні? Ось це найбільше дратує. Але чомусь вони їх ховають під стіл, а нас постійно розмотують. Очевидно, що це пов'язано з політичною ситуацією", – додав Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня антидопінгова організація (WADA) виявила нові деталі у російському скандалі.

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