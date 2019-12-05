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5 грудня • оновлено в 14:53
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"Антиросійський серіал": прем'єр-міністр РФ знайшов змову в допінговому скандалі

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував допінговий скандал напередодні 9 грудня, коли буде прийнято остаточне рішення щодо санкцій відносно РФ.

"Все, що пов'язано з цим скандалом, нагадує мені нескінченний антиросійський серіал. Прийняли рішення, покарали, відсторонили. Потім десь засвербіло, вирішили ще раз подивитися всі списки, проби, раптом щось не помітили. Піддати тих, хто вже відповідав, подвійній відповідальності, та ще й у ряді випадків поширити відповідальність на спортсменів без урахування їхньої провини", – цитує слова Медведєва агентство Чемпіонат.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

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Він також визнав, що Росія "грішна", але поскаржився і на те, що інші країни теж не безгрішні, вказавши на політичні мотиви в діях міжнародної спільноти.

"Ми повинні і надалі проводити роботу, спрямовану на боротьбу з допінгом у нашій країні, тому що тут ми грішні. А інші країни що, безгрішні? Ось це найбільше дратує. Але чомусь вони їх ховають під стіл, а нас постійно розмотують. Очевидно, що це пов'язано з політичною ситуацією", – додав Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня антидопінгова організація (WADA) виявила нові деталі у російському скандалі.

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Тема
допінговий скандал
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
За что мы все в россии обожаем премьера Медведева? – за то, что Медведев с ухмылочкой чванливо и надменно общаясь с телевизионщиками, журналистами, корреспондентами, главными редакторами медиа-изданий сливает им, как в отстойник, всякую парашу и дерьмо, мочится открыто им прямо в глаза, потыкав пальцем у себя в жопе, демонстративно возит этим пальцем у собеседников под носом, по лицу, по одежде ну, прямо как по стенкам в общественном туалете, сняв свои штаны, никого не стесняясь, гадит журналистам и телевизионщикам прямо на головы, поковырявшись в своем носу, размазывает с улыбочкой свои грязные зеленые сопли по столу, в общем, из года в год Медведев, как в помойную яму, «шмоляет» в информационное, телевизионное, интернет-медийное пространство Путинской россии весь накопившийся в Медведевской башке гнилой тухлый бред, чтобы вся россия наслаждалась, пережевывала и причмокивала от удовольствия, «вперед, жри россия!», как любят повторять Путин и Медведев.
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