У Росії помер дворазовий призер Олімпіади

Дворазовий призер Олімпійських ігор 1976 року з плавання Андрій Смирнов помер у віці 62 років, повідомляє офіційний сайт Всеросійської федерації плавання.

Смирнов – заслужений майстер спорту СРСР. На Олімпіаді 1976 року в Монреалі він завоював срібну медаль у складі естафети 4 по 200 метрів вільним стилем, а також бронзову в дисципліні комплексне плавання на 400 метрів.

З 2007 року Смирнов працював заступником директора Спортивної школи олімпійського резерву Кіровського району Санкт-Петербурга.

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