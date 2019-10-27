Українського бійця ММА нокаутував росіянин ударом ноги в падінні

Український боєць змішаного стилю (ММА) Анатолій Сафронов зазнав поразки в бою на турнірі "Битва в Волгограді".

Через 42 секунди після початку поєдинку проти росіянина Імам-Шапі Мухтарова Сафронов пропустив удар ногою в щелепу. За підсумками турніру представник РФ отримав приз вартістю три тисячі доларів за кращий нокаут.

Тепер на рахунку Мухтарова п'ять перемог в п'яти боях. Сафронов програв 31-й раз в кар'єрі при 26 перемогах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, боксер з Новоселиці (місто в Чернівецькій області) Максим Продан (15-0-1, 14 КО) успішно захистив титул інтернаціонального чемпіона IBF в напівсередній вазі і вийшов в ринг з прапором України.

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