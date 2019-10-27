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27 жовтня • оновлено в 13:30
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Українського бійця ММА нокаутував росіянин ударом ноги в падінні

2.1т Читати матеріал російською

Український боєць змішаного стилю (ММА) Анатолій Сафронов зазнав поразки в бою на турнірі "Битва в Волгограді".

Через 42 секунди після початку поєдинку проти росіянина Імам-Шапі Мухтарова Сафронов пропустив удар ногою в щелепу. За підсумками турніру представник РФ отримав приз вартістю три тисячі доларів за кращий нокаут.

Тепер на рахунку Мухтарова п'ять перемог в п'яти боях. Сафронов програв 31-й раз в кар'єрі при 26 перемогах.

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Тема
MMA
Місце
Росія Волгоград
Тег
Новини Росії
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вот тут не надо письками меряться, мужики. Это спорт.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Боевой гопак не помог
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
мазепинцы,ММАэто не ваше,шаровары мешают.
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