Американський чемпіон-гей звернувся до фанатів російською мовою

Знаменитий американський фігурист Джонні Вейр, який виступав в одиночному катанні і тричі ставав чемпіоном США звернувся до пiдписників в Instagram російською мовою.

Вейр, якому 2 липня виповнилося 36 років, подякував фанатам за привітання з днем народження.

"Всім привіт! Спасибі вам велике за ваші поздоровлення! Для мене це дуже, дуже приємно", – сказав фігурист.

Вейр зробив камінг-аут в 2011 році, публічно заявивши, що він гей. Завершив кар'єру в 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вейр підготував номер під хіт KAZKA "Плакала".

Відео з тренувань бронзового призера чемпіонату світу-2008 у себе в Instagram розмістили самі музиканти.