Американський боєць жорстоким нокаутом вирубив небитого росіянина за 29 секунд

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Даніель Пінеда нокаутував росіянина Мовліда Хайбулаєва у чвертьфіналі Гран-прі Professional Fighters League (PFL).

Відео опубліковане в Instagram-акаунті організації.

У першому раунді Пінеда завдав супернику серію ударів, після яких росіянин опинився на покритті. Американець кинувся добивати його, і суддя на 29 секунді зупинив поєдинок.

Для Хайбулаєва ця поразка стала першою в кар'єрі після 13 перемог і однієї нічиї. Пінеда здобув 26 перемог і зазнав 13 поразок.

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