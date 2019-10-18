Американський боєць жорстоким нокаутом вирубив небитого росіянина за 29 секунд

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Даніель Пінеда нокаутував росіянина Мовліда Хайбулаєва у чвертьфіналі Гран-прі Professional Fighters League (PFL).
Відео опубліковане в Instagram-акаунті організації.
У першому раунді Пінеда завдав супернику серію ударів, після яких росіянин опинився на покритті. Американець кинувся добивати його, і суддя на 29 секунді зупинив поєдинок.
Для Хайбулаєва ця поразка стала першою в кар'єрі після 13 перемог і однієї нічиї. Пінеда здобув 26 перемог і зазнав 13 поразок.
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