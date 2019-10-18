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18 жовтня • оновлено в 14:49
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Американський боєць жорстоким нокаутом вирубив небитого росіянина за 29 секунд

9.3т Читати матеріал російською

Американський боєць змішаного стилю (ММА) Даніель Пінеда нокаутував росіянина Мовліда Хайбулаєва у чвертьфіналі Гран-прі Professional Fighters League (PFL).

Відео опубліковане в Instagram-акаунті організації.

У першому раунді Пінеда завдав супернику серію ударів, після яких росіянин опинився на покритті. Американець кинувся добивати його, і суддя на 29 секунді зупинив поєдинок.

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Для Хайбулаєва ця поразка стала першою в кар'єрі після 13 перемог і однієї нічиї. Пінеда здобув 26 перемог і зазнав 13 поразок.

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Тема
MMA
Місце
США Лас-Вегас
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не бит, не трахан... Побит, оттрахан! Краткая биография этого рюзге скота!
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