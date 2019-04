Американська гімнастка зламала обидві ноги під час стрибка: кошмарний епізод потрапив на відео. 18+

Американська гімнастка Сем Черіо зламала обидві ноги при приземленні під час виступу. Інцидент стався на регіональних змаганнях у Батон-Руж (Луїзіана) в п'ятницю, 5 квітня.

Спортсменка не розрахувала стрибок і невдало приземлилася, отримавши страшні ушкодження. Як пише The Sun, дівчина припустилася фатальної помилки, приземлившись прямо на край гімнастичного мату. Момент з кошмарним інцидентом потрапив у відеотрансляцію змагань.

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами! 18+

Auburn senior Sam Cerio broke both her legs and dislocated both knees during her floor routine yesterday. Horrific and utterly heartbreaking way to end her collegiate athletic career.



WATCH WITH DISCRETION pic.twitter.com/kVBSvH6vk1