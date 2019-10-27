Мотогонщик здійснив спасіння століття: опубліковано неймовірне відео

Молодшому братові кращого мотогонщика планети Марка Маркеса вдався неймовірний трюк на Гран-прі Японії.

23-річний Алекс полетів з сідла головою вперед, але неймовірним чином перегрупувався, приземлився поруч з мотоциклом, проїхав половину прямоїногами по асфальту, зупинився, заліз назад і продовжив тренування як ні в чому не бувало.

Соцмережі MotoGP охрестили цей момент "порятунком століття". За тиждень відео зібрало понад 2 млн переглядів і півмільйона лайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшною трагедією могли завершитися змагання з мотоспорту, які проходили в Уельсі.

25-річний гонщик Едріан Оуен на одній з ділянок траси не впорався з керуванням і впав з 15-метрової висоти.

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