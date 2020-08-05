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5-річний син рекордсмена UFC напав на суперника під час дуелі поглядів батька

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Інші види спорту
1,3 т.
Хорхе Масвідалом

Син Хорхе Масвідалом напав на суперника.

Курйозний епізод під час зустрічі суперників по грі в корнхол між Коди Хендерсоном і бійцем змішаного стилю (MMA) Хорхе Масвідалем потрапив на відео.

Поєдинок за участю зірки Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) повинен пройти в рамках American Cornhole League. Під час битви поглядів Масвідаль жартома штовхнув опонента.

При цьому був присутній син бійця UFC, який підбіг до Хендерсона і напав на нього. Сам Масвідаль дозволив 5-річній дитині нанести кілька ударів, а потім взяв її на руки.

Відзначимо, що окрім сина, Хорхе виховує двох дочок (2008 і 2002). Їхня мати – колишня дівчина бійця Іман Кава, з якою він прожив більше 10 років. Офіційною дружиною обраниця так і не стала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому Масвідаль встановив неймовірне досягнення на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 239 в Лас-Вегасі. Масвідаль переміг співвітчизника Бена Аскрена за п'ять секунд, завдавши вбивчий удар коліном в голову в стрибку. Це найшвидший нокаут за всю історію UFC.

UFC
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