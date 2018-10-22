Щойно зустріли наших супергероїв!

Збірна України повернулася додому з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Наші хлопці і дівчата привезли 23 медалі!

Змагалися у 22 видах спорту. Важкі тренування, воля до перемоги, підтримка тренерів і вболівальників дали фантастичний результат.

Наш дзюдоїст Олег Вередиба на Юнацькій Олімпіаді добув першу медаль і завоював “бронзу”, і це – тільки початок.

Вітаю збірну із завершенням змагань! Ви – круті!

А ось всі наші переможці та призери.

Золоті медалі:

Катерина Чорній - фехтування (особисті змагання в жіночій шпазі та командна першість)

Назар Чепурний - спортивна гімнастика (командна першість з мультидисциплін гімнастики)

Іван Тищенко - академічне веслування (чоловіча одиночка)

Валерія Іваненко - легка атлетика (метання молота)

Михайло Кохан - легка атлетика (метання молота)

Ярослава Магучіх - легка атлетика (стрибки у висоту)

Срібні медалі:

Денис Кесіль - плавання (200 м баттерфляєм)

Анастасія Прозорова - бадмінтон (командна першість)

Софія Лискун - стрибки у воду (вишка, 10 м)

Оксана Чудик - вільна боротьба (вагова категорія до 65 кг)

Назар Чепурний - спортивна гімнастика (опорний стрибок)

Христина Погранична - художня гімнастика (багатоборство)

Тарас Бондарчук - бокс (вагова категорія до 60 кг)

Максим Галінічев - бокс (вагова категорія до 56 кг)

Бронзові медалі:

Олег Вередиба - дзюдо (вагова категорія до 55 кг)

Дмитро Гонта - кульова стрільба (змішані командні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м)

Анастасія Бачинська - спортивна гімнастика (багатоборство, вільні вправи)

Олег Дорощук - легка атлетика (стрибки у висоту)

Владислав Остапенко- вільна боротьба (вагова категорія до 55 кг)

Софія Лискун - стрибки у воду (змішані командні змагання)

Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей - спортивна акробатика (змішані пари)

Facebook Романа Насірова

Facebook Романа Насірова