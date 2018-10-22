Щойно зустріли наших супергероїв!
Збірна України повернулася додому з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.
Наші хлопці і дівчата привезли 23 медалі!
Змагалися у 22 видах спорту. Важкі тренування, воля до перемоги, підтримка тренерів і вболівальників дали фантастичний результат.
Наш дзюдоїст Олег Вередиба на Юнацькій Олімпіаді добув першу медаль і завоював “бронзу”, і це – тільки початок.
Вітаю збірну із завершенням змагань! Ви – круті!
А ось всі наші переможці та призери.
Золоті медалі:
Катерина Чорній - фехтування (особисті змагання в жіночій шпазі та командна першість)
Назар Чепурний - спортивна гімнастика (командна першість з мультидисциплін гімнастики)
Іван Тищенко - академічне веслування (чоловіча одиночка)
Валерія Іваненко - легка атлетика (метання молота)
Михайло Кохан - легка атлетика (метання молота)
Ярослава Магучіх - легка атлетика (стрибки у висоту)
Срібні медалі:
Денис Кесіль - плавання (200 м баттерфляєм)
Анастасія Прозорова - бадмінтон (командна першість)
Софія Лискун - стрибки у воду (вишка, 10 м)
Оксана Чудик - вільна боротьба (вагова категорія до 65 кг)
Назар Чепурний - спортивна гімнастика (опорний стрибок)
Христина Погранична - художня гімнастика (багатоборство)
Тарас Бондарчук - бокс (вагова категорія до 60 кг)
Максим Галінічев - бокс (вагова категорія до 56 кг)
Бронзові медалі:
Олег Вередиба - дзюдо (вагова категорія до 55 кг)
Дмитро Гонта - кульова стрільба (змішані командні змагання у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м)
Анастасія Бачинська - спортивна гімнастика (багатоборство, вільні вправи)
Олег Дорощук - легка атлетика (стрибки у висоту)
Владислав Остапенко- вільна боротьба (вагова категорія до 55 кг)
Софія Лискун - стрибки у воду (змішані командні змагання)
Дарина Плохотнюк і Олександр Мадей - спортивна акробатика (змішані пари)
Facebook Романа Насірова
Facebook Романа Насірова
Facebook Романа Насірова