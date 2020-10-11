21-річна гонщиця-красуня розбилася на смерть під час ралі

Іспанська гонщиця Лаура Сальво розбилася на смерть під час ралі в Португалії, повідомляє Mundo Deportivo.

21-річна спортсменка була штурманом в автомобілі, яким керував Міґель Сосіас. Транспортний засіб вилетів із траси і врізався в сосну.

Незважаючи на своєчасне прибуття медиків, врятувати Сальво не вдалося. Гонщиця загинула на місці. Ралі було зупинено.

Тандем Сосіаса і Сальво здобув перемогу в ралі в іспанському Хіхоні, керуючи Peugeot 208 Rally4. У минулому сезоні спортсменка виступала разом із Міґелем Ґарсією в Suzuki Swift Cup.

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