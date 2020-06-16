16-річна чемпіонка світу зі скелелазіння серед юніорів Люсі Дуаді померла у Франції, зірвавшися зі скелі.

Як повідомляє видання BBC, вона оглядала незвідану ділянку скелі недалеко від Гренобля, але послизнулася та впала з великої висоти. Її тіло було знайдено. Точні подробиці смерті Дуаді залишаються невідомими, у її справі розпочато розслідування.

Після виграшу юнацьких змагань спортсменка перейшла у дорослу категорію, де в 15-річному віці взяла участь в одному з етапів кругового турніру чемпіонату світу зі скелелазіння, посівши п'яте місце.

Відзначимо, що метою болдерінгу, яким займалася Дуаді, є подолання фіксованого маршруту за певну кількість часу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11-річна зірка скейтборду з Великобританії Скай Браун ледь не померла після падіння з рампи на одному з тренувань.