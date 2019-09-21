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21 вересня • оновлено в 19:19
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15-річна фігуристка встановила два світових рекорди

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15-річна російська фігуристка Олександра Трусова на меморіалі Ондрея Непели в Братиславі встановила два світових рекорди, яки ранiше належали її співвітчизниці Аліні Загитовiй.

Спортсменка стала першою на планеті за набраними балами за довільну програму і за сумою за коротку і довільну. За першу вона оформила 163,78 бала, чисто виконала четвертні лутц і тулуп, а також каскад з четверного і потрійного тулупа.

Саша помилилася в комбо потрійний лутц – потрійний ріттбергер, що не завадило їй встановити історичне досягнення і побити показник Загитової – 158,50 бала.

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Тема
фігурне катання
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