15-річна фігуристка встановила два світових рекорди

15-річна російська фігуристка Олександра Трусова на меморіалі Ондрея Непели в Братиславі встановила два світових рекорди, яки ранiше належали її співвітчизниці Аліні Загитовiй.

Спортсменка стала першою на планеті за набраними балами за довільну програму і за сумою за коротку і довільну. За першу вона оформила 163,78 бала, чисто виконала четвертні лутц і тулуп, а також каскад з четверного і потрійного тулупа.

Саша помилилася в комбо потрійний лутц – потрійний ріттбергер, що не завадило їй встановити історичне досягнення і побити показник Загитової – 158,50 бала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіонка Росії з фігурного катання Анна Щербакова відзначилася незвичайним прийомом з перевдяганням під час виступу на турнірі Lombardia Trophy, що проходить в італійському Бергамо.

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