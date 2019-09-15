15-річна фігуристка першою в світі виконала надскладний елемент - опубліковано відео

Російська фігуристка Ганна Щербакова стала першою фігуристкою в світі, яка виконала четверний лутц на офіційних змаганнях Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) рівня майстрів.

15-річна росіянка виграла турнір Lombardia Trophy, що проходить в італійському Бергамо. Щербакова отримала 150,47 бала за прокат довільної програми, що стало кращим показником серед всіх учасниць турніру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше четверний лутц вже виконували на міжнародних змаганнях, але виключно в молодших вікових категоріях. Вперше цей елемент вдався у вересні минулого року на третьому етапі юніорського Гран-прі в Каунасі російськiй фігуристцi Олександрі Трусовій.

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