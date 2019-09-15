15-річна фігуристка першою в світі виконала надскладний елемент - опубліковано відео

Російська фігуристка Ганна Щербакова стала першою фігуристкою в світі, яка виконала четверний лутц на офіційних змаганнях Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) рівня майстрів.
15-річна росіянка виграла турнір Lombardia Trophy, що проходить в італійському Бергамо. Щербакова отримала 150,47 бала за прокат довільної програми, що стало кращим показником серед всіх учасниць турніру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше четверний лутц вже виконували на міжнародних змаганнях, але виключно в молодших вікових категоріях. Вперше цей елемент вдався у вересні минулого року на третьому етапі юніорського Гран-прі в Каунасі російськiй фігуристцi Олександрі Трусовій.
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