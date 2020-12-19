11-кратний чемпіон світу з боротьби помер у Харкові від COVID-19

Відомий український борець Георгій Манучарян помер в Харкові від ускладнень, викликаною коронавирусною інфекцією.

За кілька днів до цього спортсмена госпіталізували в лікарню у важкому стані. У клініці його підключили до апарату штучної вентиляції легенів, уточнює РЕДПОСТ. 19 грудня Манучаряна не стало. 23 грудня йому мало виповнитися 64 роки.

19 листопада Манучарян став переможцем чемпіонату світу з самбо серед ветеранів. Українець виступав в категорії понад 100 кг серед спортсменів 60-65 років.

Георгій 11 разів ставав переможцем ветеранських чемпіонатів світу в різних видах боротьби (вільна, греко-римська боротьба, самбо).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу в Україні на коронавірус захворіли ще 11 742 особи. В результаті загальна кількість заражень досягло 956 123.

Загалом COVID-19 забрав життя 16 469 громадян (+213 за минулу добу). 574 536 українців (+13 314) вже побороли його.