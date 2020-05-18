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18 травня • оновлено в 22:33
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"Слабкі в розумовому жанрі": Кондратюк поставив діагноз Усику та Ломаченку

15.8т
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Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк піддав жорсткій критиці боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка через їх невизнання військової агресії Росії щодо нашої країни.

За словами журналіста, він не буде сильно переживати, якщо спортсмени перестануть виходити на свої бої під прапором України.

"Слабкі в розумовому жанрі": Кондратюк поставив діагноз Усику та Ломаченку

"Мені буде все одно, якщо ці хлопці перестануть виступати під українським прапором. Усик і Ломаченко сильні на ринзі, але дуже слабкі в розумовому жанрі. Не розумію тих, для кого вони є кумирами. Їхні вчинки поза спортом не варті виїденого яйця. Їхні слова не значать жодного грама", – цитує Кондратюка газета "Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня чемпіонка світу з кікбоксингу Олена Твердохліб назвала Олександра Усика та Василя Ломаченка агентами Кремля.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Ігор Кондратюк Василь Ломаченко Олександр Усик
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